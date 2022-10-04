مدير الدفاع المدني: حادثة انهيار مبنى الكرادة

2022/10/04 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، يوم الثلاثاء، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من رفع قرابة 15 ألف طن من الركام من البناية المنهارة وسط بغداد.

وقال اللواء بوهان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم من أمام البناية المنهارة، "لقد فرغنا من إنتشال آخر جثة من الجثث الأربع الذين كانوا ضحية انهيار مبنى الكرادة"، مضيفاً أن "فرق الدفاع المدني تمكنت وللوهلة الأولى من إنقاذ 13 شخصا من لحظة إنهيار البناية، وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة".

ومضى إلى القول، "كنّا على مدى ثلاثة أيام وقد دخلنا اليوم الرابع و بصحبتنا الأخوان من هيئة الحشد الشعبي، وقد أمدونا بالعون اللوجستي منذ اللحظة الأولى"، مضيفاً: "كانت العملية صعبة للغاية، وقدرت كميات الركام المرفوع بـ15 ألف طن متمثلة بكتل وجسور اسمنية كبيرة وحديد التسليح".

وتابع، "كنّا نأمل أن نجد بين الركام منفذا نطوره وننفذ من خلاله، ولكن كانت الطبقات ملتصقة بعضها ببعض، وكانت جبلا من الصخور والأسمنت والروابط الكونكريتية وحديد التسليح عانين كثيرا في عمليات الإنقاذ وواصلت الفرق العمل الليل بالنهار ولم تتوقف لدقيقة واحدة حظينا بدعم كبير حتى من اهالي الضحايا ومن الجهات المعنية كافة".

وأشار إلى أن "هذه الحادثة دقت ناقوس الخطر، وفتحت آفاقاً جديدة علينا أن نتحسب أن نخشى وعلينا أن نبادر من قبل الجهات المختصة لمراجعة كل ما يتصل في البنايات متعددة الطوابق لكيلا لا نعود مرة ثانية نحزن ونفقد أحبة و نبذل جهود عظيمة وكبيرة".

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