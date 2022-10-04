برشلونة يسعى للظفر بخدمات لاعب من الدوري الإيطالي

2022/10/04 | 15:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر 2022، أن اللاعب الإيفواري الشاب ويلفريد ستيفان سينجو الظهير الأيمن لفريق تورينو يحظى باهتمام نادٍ مهم في الدوري الأسباني.

وحسب ما ورد في صحيفة “سبورت” فإن نادي برشلونة يسعى للظفر بخدمات اللاعب المتميز من النادي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر سينجو قدرات كبيرة في آخر عامين، بعد أن أصبح يشارك باستمرار، وقدم مردود طيب للغاية، لفت الأنظار إليه.

من الجدير بالذكر أن سينجو صاحب الـ 21 عاماً، انضم لتورينو في يناير 2019، قادماً من نادي دينجيلي في بلاده كوت ديفوار..

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