2022/10/04 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في الديوانية، اليوم الثلاثاء، القبض امرأة قتلت زوجها بواسطة "طخماخ وبلوكة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة تقتل زوجها بـ"طخماخ وبلوكة" في الديوانية ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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