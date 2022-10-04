امرأة تقتل زوجها بـ"طخماخ وبلوكة" في الديوانية



امرأة تقتل زوجها بـ
2022/10/04 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في الديوانية، اليوم الثلاثاء، القبض امرأة قتلت زوجها بواسطة "طخماخ وبلوكة".

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