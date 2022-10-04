2022/10/04 | 15:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ولاية مينيسوتا الأمريكية، يتواجد مكان حيث عربات الغولف ليست المركبات الوحيدة التي تتجول في المساحات الخضراء."Balhepburn" هو جزئياً ملعب للغولف وجزئيًا بمثابة مكان لرعي الماشية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تريد لعب الغولف مع جمهور من الماشية في هذا الملعب الفريد من نوعه بأمريكا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تريد لعب الغولف مع جمهور من الماشية في هذا الملعب الفريد من نوعه بأمريكا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).