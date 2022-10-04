2022/10/04 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

الاقتصاد نيوز ـ خاص

كشفت مصادر مطلعة، عن رغبة معظم الشركات الأجنبية العاملة في العراق، بالانسحاب بسبب الابتزاز الذي تتعرض له من قبل بعض الجماعات المسلحة والعشائر وغيرها.

وقالت المصادر لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "العديد من الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات النفط والبناء والخدمات وغيرها، ترغب بالانسحاب من العراق، نتيجة التوترات الأمنية والابتزاز الذي تتعرض له منذ فترة ليست بالقصيرة مما اثر على جودة المشروع".

وأكدت أن "الحكومة عاجزة عن وضع حد لهذه التصرفات، وإيقاف الابتزاز، بسبب نفوذ الجهات المبتزة"، مشيرة إلى أن "القصف الذي حصل في نهاية شهر اب الماضي، على البرلمان والحرب التي استمرت لاكثر من 10 ساعات متواصلة جعل عدة شركات ترفض الدخول في العراق للعمل به".

ونوهت إلى أن "استمرار الاستعراضات العسكرية من جهات ليست حكومية، أدى إلى رغبة عدة شركات بالانسحاب والتي ستعلن خلال الفترة المقبلة."

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