الطيران تصدر توضيحاً بشأن منعها من جرد موجودات شركة G4S

2022/10/04 | 15:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرد موجودات شركة G4S.

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