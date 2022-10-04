المحكمة الاتحادية: عبارة (السلطة الحصرية) التي خصت بها مفوضية الانتخابات في كردستان.. غير دستورية

2022/10/04 | 15:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أقرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء 10/04/2022، بعدم جواز إجراء الانتخابات البرلمانية...

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية: عبارة (السلطة الحصرية) التي خصت بها مفوضية الانتخابات في كردستان..



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