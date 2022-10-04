الحشد: عمليات الإنقاذ في مبنى المختبر المنهار كشفت حجم التعاون مع التشكيلات الأمنية

2022/10/04 | 15:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء 10/04/2022، بياناً بشأن عمليات الإنقاذ في...

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