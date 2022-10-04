مصادر محلية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل مرأة بظروف غامضة في السليمانية

2022/10/04 | 16:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر محلية في السليمانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن المرأة التي قتلت صباح اليوم بظروف غامضة في المحافظة.

وقالت المصادر، إن “الضحية تدعى (ناگهان ئاكارسل) تبلغ من العمر 40 عاماً وتعرف باسم (هفال زيلان)، وهي مواطنة كردية تحمل الجنسية التركية”.

وأوضحت المصادر أن “الضحية عضو في مركز أبحاث أكاديمية خاصة بأمراض النساء، وناشطة نسوية، وعضو في هيئة تحرير مجلة (ژنۆ لۆژی)، وتسكن بالقرب من مكان عملها في منطقة بختياري”.

ورجحت المصادر أن “الجريمة تبدو بدوافع سياسية بتوجيه من إحدى دول الجوار”.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ شهود عيان، بأنه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم سمع صوت اطلاقات نارية في منطقة بختياري، واتضح أن تلك الاطلاقات استهدفت إمرأة بـ11 رصاصة، انتشرت بجسد الضحية وعلى منزلها.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقاً على الفور بالحادث، بعد أن تمكن الجاني من الهروب لجهة مجهولة.

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