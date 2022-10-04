سلطة الطيران المدني تصدر توضيحاً بشأن منع شركة G4S من جرد موجوداتها

2022/10/04 | 16:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن منعها من جرد موجودات شركة G4S

وذكرت السلطة في بيان “انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر منع شركةG4S لجنة تابعة لسلطة الطيران المدني العراقي تروم جرد موجودات الشركة بعد إنتهاء عقدها، وقد أثار نشر الفيديو بهذه الصورة السيئة ومن الشركة ردود فعل سلبية”.

واضافت ان “إجراءات اللجنة جاءت وفقا للضوابط المعمول بها في جرد موجودات الشركة، لغرض استلامها بعدما إنتهى عقدها مع سلطة الطيران المدني العراقي”، مشيرة الى انه “تم التعاقد مع شركة جديدة وهو إجراء معمول به في كافة الشركات التي تقدم الخدمات الأمنية منذ 2004”.

وتابعت ان “ذلك هو إجراء قانوني وإداري لجرد المحتويات العائدة لمطار بغداد الدولي وتسليمها أصوليا إلى الشركة الجديدة وفقا للعقد المبرم بينها وبين إدارة مطار بغداد الدولي”، موضحة ان “كل الموجودات تصبح عائدية إلى سلطة الطيران المدني حال انتهاء العقد وتكون بأحسن حال وصالحة للعمل”.

وتابعت أن “شركة G4S امتنعت أكثر من مرة ولم تراعي ذلك تسهيلا لأعمال اللجنة المكلفة بالجرد”، لافتة الى ان “ذلك يعد مخالفة قانونية واضحة، إضافة إلى أن أي تأخير من قبل الشركة الجديدة في استلام المهام الأمنية يؤثر على تقديم الخدمات الأمنية وبالتالي إيقاف عمل شركات الطيران العاملة في مطار بغداد الدولي”.

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