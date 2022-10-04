زيلينسكي: بوتين لا يعرف معنى الكرامة والشرف وإننا مستعدون للحوار مع روسيا ولكن مع رئيس آخر

2022/10/04 | 16:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، مرسوماً رسميا يؤكد “استحالة” إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أبقى الباب مفتوحا لإجراء محادثات مع روسيا.

وأضفى المرسوم طابعا رسميا على تصريحات أدلى بها زيلينسكي، الجمعة، بعدما أعلن الرئيس الروسي ضم 4 مناطق تحتلها بلاده في أوكرانيا، وهو إجراء وصفته كييف والغرب بأنه مهزلة غير قانونية.

وقال زيلينسكي الجمعة أن “بوتين لا يعرف معنى الكرامة والشرف، لذلك فإننا مستعدون للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس آخر لروسيا”.

على الجانب الآخر، رد الكرملين بالقول إن “عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تنتهي إذا استبعدت كييف الدخول في محادثات”، ولفت إلى أن “التفاوض يتطلب جانبين”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “إما سننتظر أن يغير الرئيس الحالي موقفه أو سننتظر الرئيس المقبل لتغيير موقفه لصالح الشعب الأوكراني”.

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