ذي قار.. القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشغب يوم أمس

2022/10/04 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشغب يوم امس.

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