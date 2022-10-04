النزاهة: صدور أمري استقدام وقبض لمسؤولين في ضريبة كركوك

2022/10/04 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تنفيذها عملية ضبط وصدور أمري استقدام وقبض بحق مسؤولين في فرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة كركوك.

وقال بيان للهيئة وتلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية، أفادت بتلقي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك معلومات تتضمن قيام مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب - فرع المحافظة بابتزاز المواطنين بدفع مبالغ مالية (رشوة)؛ لقاء إنجاز الأعمال الموكلة إليهم".

وتابعت دائرة التحقيقات بحسب البيان، أن "المكتب ألف فريق عمل للتحري والتقصي عن المعلومات، واستحصال أمر ضبط بحق المتهمين، وبعد نصب كمين والمرابطة قرب أحد المولات في المدينة وتسلم المتهمة (احدى المخمنات في فرع الضريبة) مبلغ الرشوة الذي تم وضعه في سيارة زوجها المنتسب في أحد الأجهزة الأمنية في المحافظة، باشر فريق الهيئة بتنفيذ عملية الضبط، بيد أن المتهمة استطاعت بمعية زوجها الهروب ورمي مبلغ الرشوة في الشارع العام".

وأوضحت أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة قام بمطاردة المتهمة في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة، حيث تمكن من إيقاف العجلة وضبط المتهمة في أحد أحياء المدينة وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقي.

وبينت دائرة التحقيقات أن "المتهمة اعترفت، أثناء التحقيقات الأولية، أنها كانت تمثل دور الوسيط في تسلم الرشوة، وأن المبالغ كانت لمصلحة مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة كركوك ووكيلة مدير الفرع، فيما استكمل الفريق عمليات التحري والتحقيق، وكشف ملابسات الجريمة والشركاء والمساهمين فيها".

وأشارت الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصولي وعرضه رفقة المُتَّهمة على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرر توقيفها على ذمة التحقيق، وإصدار أمري استقدم بحق مدير فرع ضريبة كركوك، وقبض بحق وكيلة مدير الفرع، وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات".

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