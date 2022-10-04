العدل تصدر أمراً بحجز المصرف المتحد بسبب ديون تقدر بمليون دولار (وثيقة)

2022/10/04 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أمراً بحجز المصرف المتحد للاستثمار بسبب ديون تقدر بمليون دولار.ووجهت الوزارة بحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) "مديرية التسجيل العقاري بحجز المصرف المتحد للأستثمار وكافة العقارات التابعة له بسبب ديون تقدر بمليون دولار للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية".وبحسب الوثيقة فأن ديون المصرف تبلغ (915000) دولار.

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