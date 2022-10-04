2022/10/04 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء ،اليوم الثلاثاء ، امتلاك أمينها “حميد نعيم الغزي” صفحة على تويتر.وقالت الأمانة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: “تنفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امتلاك أمينها العام حميد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي امتلاك أمينها صفحة على تويتر المركز الخبري الوطني.

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