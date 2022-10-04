2022/10/04 | 16:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت محافظة ذي قار، الثلاثاء 4/10/2022، عن القاء القبض على الممول...

ظهرت المقالة ذي قار..



القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشغب الاثنين الماضي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشغب الاثنين الماضي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. القبض على الممول الرئيسي لأعمال الشغب الاثنين الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).