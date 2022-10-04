2022/10/04 | 16:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت السلطات المغربية، الثلاثاء 4/10/2022، إنها تمكنت، بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية،...

ظهرت المقالة المغرب وإسبانيا تعتقلان 12 شخصا موالين لتنظيم داعش الارهابي أولاً على المسلة.

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