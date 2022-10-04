صدور أمري استقدام وقبض لمسؤولين في ضريبة كركوك

2022/10/04 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، تنفيذ عملية ضبط وصدور أمري

قبض واستقدام بحق مسؤولين في فرع الهيئة

العامة للضرائب في محافظة كركوك.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

حديثها عن القضية، أ

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