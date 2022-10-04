طريق الجنة .. فعالية فنية سنوية تمتد من جنوب العراق الى كربلاء لتوثيق مسيرة الاربعين (صور)

2022/10/04 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كل عام وقبيل حلول ذكرى اربعين

الإمام الحسين (ع) يعدون العدة ويستعدون

الاستعداد الكافي متسلحين بمواهبهم

لصناعة لقطات فنية تحكي عن قيم الجمال

والمثل العليا إنهم فريق رحلة طريق

الجنة.

المشرف على الرح

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