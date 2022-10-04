2022/10/04 | 16:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم

الثلاثاء، توضيحاً بشأن منعها من جرد

موجودات شركة G4S.

وقالت السلطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "انتشر على مواقع التواصل

الإجتماعي فيديو يظهر منع شركة G4S للج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران تصدر توضيحاً بشأن منعها من جرد موجودات شركة G4S) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران تصدر توضيحاً بشأن منعها من جرد موجودات شركة G4S) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).