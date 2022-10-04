2022/10/04 | 16:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gAirXGKfHyQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | أبنـي خـنـگني ووكعنـي وشكـگ هدومـي .. وصورني .. ويحبسني بالغرفه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | أبنـي خـنـگني ووكعنـي وشكـگ هدومـي .. وصورني .. ويحبسني بالغرفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).