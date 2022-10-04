"مشاريع تمكين تصل الى حلبجة".. رابطة المصارف الخاصة العراقية في ضيافة ازاد توفيق

2022/10/04 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

بحثت رابطة المصارف الخاصة العراقية مع محافظ حلبجة ازاد توفيق، امكانية تنفيذ مشاريع ضمن صندوق تمكين في المحافظة وافتتاح فرع مصرفي هناك.

وذكر مكتب توفيق في بيان أن "ازاد توفيق محافظ حلبجه استقبل وفدا من البنوك العراقية بحضور ممثل عن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية و مدير عام البلدية و عدد من ممثلين البلدية".

وتم بحث "الاستثمار في قطاع البنوك و تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في محافظة حلبجة وفتح فرع بنك لكي يستفيد مواطنين هذه المنطقة من القروض والخدمات المصرفية".

وبعد ذلك، ناقش الحضور "مشاريع صندوق تمكين المبادرات المجتمعية و تبادل الأفكار في امكانية تنفيذ مشروع في المحافظة".

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