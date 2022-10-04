أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية والتعليم العالي

2022/10/04 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع المشترك بين اللجنة المالية ولجنة التعليم العالي النيابية والكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وأبرز ما تم الاتفاق عليه: ● الاسبوع القادم سيشهد معالجة كافة الاثار التي نجمت عن تطبيق كتاب وزارة المالية بخصوص عقود بعد ٢/١٠/٢٠١٩.● تطبيق تعاميم الوزارة بشكل موحد بين الجامعات تستند الى تكييف اوضاعهم الحالية بما […]

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