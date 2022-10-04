“يوتيوب” يقدم ميزة جديدة تهمّك.. تعرف عليها

2022/10/04 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فعلى سبيل المثال، إذا كان الفيديو الخاص بك عن الطهي، فيمكنك تضمين دروسًا صوتية في الطهي.أو تقديم ردود فعل على مقاطع فيديو مضحكة أو أخرى تخص نمط روتينك الصباحي.

وعن ما وراء إطلاق “يوتيوب” لتلك الميزة الجديدة، يقول خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، إنها جاءت كمحاولة من “يوتيوب” لاستنساخ أهم المميزات التي يقدمها منافسه اللدود والمتصدر لعرش الفيديوهات القصيرة مع قاعدة مستخدمين ضخمة “تيكتوك“.

ويعود رمزي، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى الوراء قليلًا، إلى تلك اللحظة التي أعلن فيها “يوتيوب” إطلاقه تطبيق “شورتس”، كمحاولة منه “لتقليص هيمنة “تيك توك” على عرش الفيديوهات القصيرة، وجذب عدد من مستخدميه إليه”.

ويتباع رمزي، أنه “على غرار “إنستغرام” مؤخرًا في استنساخ خصائص “تيك توك”، يسعى “يوتيوب” إلى جذب عدد أكبر من المستخدمين لخدمته “شورتس”، عبر تقليد الميزات الأساسية في “تيك توك””.

ويوضح رمزي، أن “استنساخ المتنافسين على سوق التكنولوجيا للتجارب الناجحة التي يخلقها الآخرون هي سمة كل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على قاعدة مستخدميها وجذب المزيد منهم إليها ومن ثم تعظيم الأرباح”.

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