وفاة طفل أردني يوم عيد ميلاده في حادث بشع

2022/10/04 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي طفل أردني يدعى أحمد أبو شملة يوم عيد ميلاده بطريقة بشعة، حيث تعرض لحادث دهس، وهو يجهز لحفل عيد ميلاده مع أصدقائه.الطفل البالغ من العمر 5 سنوات أصيب نتيجة حادث دهس أدخله المستشفى على الفور ليفارق الحياة، وسط حزين شديد على هذه الواقعة وفق ما نشره موقع «رؤيا» الإخباري.وروى جد الطفل أحمد، أمين أبو شملة تفاصيل الحادثة المفجعة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، قائلاً «تعرض حفيدي أحمد لحادث دهس في يوم ميلاده، حيث كان يقف مع أصدقائه في الشارع مبتهجاً بالهدايا».وتابع بسرد التفاصيل: «المركبة كان يقودها شاب عشريني بسرعة جنونية لا يملك رخصة قيادة، حيث دهس أحمد ما أدى إلى إصابته بكسور في الجمجمة، أُدخل على إثرها إلى المستشفى إلى أن توفاه الله».

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