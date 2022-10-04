مصر.. الإعدام شنقا لقاتل ابنة خاله بعد

2022/10/04 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات محافظة الجيزة في مصر، الثلاثاء، بإعدام رجل شنقا، بعد إدانته بقتل قتل ابنة خاله لأنه فشل في اغتصابها، وفقا لما نقله موقع "بوابة الأهرام" الرسمي.

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