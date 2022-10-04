مقتل عنصرين من حزب العمال بقصف تركي في السليمانية

2022/10/04 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية مكافحة ارهاب اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بمقتل عنصرين من حزب العمال الكردستاني المعارض لانقرة بقصف جوي تركي في السليمانية شمال العراق.

وذكرت المديرية في بيان، أن “طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي استهدفت عجلة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني في محافظة السليمانية باقليم كردستان”.

واوضحت، انه “وفقا للمعلومات التي نشرتها مكافحة الإرهاب في الإقليم، فإن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي استهدفت عجلة لحزب العمال الكوردستاني في الساعة 14:35 من بعد ظهر اليوم في ناحية “زلان” في قضاء (شارباژير) في محافظة السليمانية مما أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي الحزب وإصابة آخر بجروح”.

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