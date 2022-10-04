الاتحاد الآسيوي: العراق قادر على استضافة بطولة آسيا للملاكمة

2022/10/04 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الآسيوي للملاكمة، اليوم الثلاثاء، قدرة العراق على استضافة بطولة آسيا لفئة الأشبال.وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للملاكمة علي عبد الزهرة في بيان، إن “الأمين العام للاتحاد الاسيوي علي سلامة زار محافظة السليمانية على رأس وفد للاتحاد على مدى يومين واطلع فيها على قدرة العراق على استضافة بطولة اسيا للأشبال مطلع شهر تشرين الثاني المقبل”.وأضاف، أن “انطباع وفد الاتحاد الاسيوي كان ايجابيا جدا بعد أن اطلع على مكان اقامة البطولة وقاعات التدريب التي ستجري عليها المنتخبات المشاركة تدريباتها اضافة الى قرب المؤسسات الصحية من القاعة التي ستستضيف البطولة”.وأشار إلى أن “الزيارة شملت ايضا الفندق الذي سيكون مكاناً لاقامة وفود المنتخبات المشاركة الذي يضم قاعة كبيرة لاقامة الموتمر الفني وكافة المرافق التي من شانها اقامة بطولة تليق باسم العراق”.وختم عبدالزهرة حديثه بأن ممثل الاتحاد الاسيوي أعلن عن سعادته بما شاهده سواء على مستوى البنى التحتية او على مستوى التطور العمراني في محافظة السليمانية الامر الذي دفعه لارسال رسالة صريحة للاتحاد الاسيوي تؤكد أن العراق قادر ومؤهل على استضافة البطولة”.

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