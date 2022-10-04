اليابان تطرد قنصلا روسيًا في رد على طرد قنصلها بسبب مزاعم بالتجسس

2022/10/04 | 17:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، للصحفيين الثلاثاء، إن اليابان أمرت بطرد دبلوماسي روسي كبير من مدينة سابورو الشمالية بعد أن احتجزت موسكو دبلوماسيًا يابانيًا ثم طردته الأسبوع الماضي بسبب مزاعم التجسس.

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