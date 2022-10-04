مجلس وكلاء الامن الوطني يناقش ملف تسلل الاجانب

2022/10/04 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

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ناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، ملف تسلل الأجانب عبر الحدود فيما وجه بإعداد دراسة تحدد متطلبات تأمينها.

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