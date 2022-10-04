الخطوط الجوية القطرية تعلن عن خصومات لرحلاتها تصل إلى 30%

2022/10/04 | 17:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خصومات تصل إلى 30% للحجز في 9 أكتوبر الجاري على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، وذلك للسفر حتى 31 مارس من العام القادم 2023.



وفازت الناقلة الوطنية القطرية بجائزة أفضل شركة طيران في العالم للمرة السابعة خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية2022 في لندن، ويأتي هذا الفوز بالتزامن مع احتفال الناقلة بالذكرى ال 25 منذ انطلاق عملياتها.

كما حازت الخطوط القطرية على 3 جوائز أخرى وهي: جائزة، جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، أفضل خدمات طعام في صالة درجة رجال الأعمال في العالم»، جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم

كما حققت الخطوط القطرية في عامها ال 25، أرباحًا ضخمة وصلت إلى 1.54 مليار دولار للسنة المالية 2021-2022، ويعتبر ذلك أعلى ربح في صناعة الطيران العالمية لنفس الفترة وبزيادة 200% عن أعلى ربح سنوي حققته الناقلة.

و ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 52.3 مليار ريال قطري (14.4 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 78٪ مُقارنة بالعام المنصرم وأعلى بنسبة 2٪ عن العام المالي 2019-2022، قبل جائحة كورونا

ونجحت الخطوط القطرية في تعزيز مكانتها في مقدمة شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السابعة في تاريخها .

وتُسيّر الخطوط القطرية رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحاصل على جائزة «أفضل مطار في العالم» من شركة سكاي تراكس العالمية.



وفق ما نقلته صحيفة الراية القطرية

وفاز مطار حمد الدولى بجائزة أفضل مطار في العالم للعام الثانى على التوالى في يونيو الماضي، كما حافظ مطار دبى الدولى على مكانته ضمن قائمة أفضل المطارات العالمية، وحصل مطار الملك خالد بالعصمة السعودية الرياض على جائرة أفضل مطار يمكن الوصول لمرافقه، وهى من الجوائز المرموقة في صناعة المطارات، والتى يتم التصويت عليها من «»خلال العملاء في أكبر استبيان سنوى عبر أكثر من 550 مطارًا حول العالم، ومن بين الفائزين الرئيسيين الآخرين مطار سنغافورة شانغى، الذي حاز جائزتى أفضل خدمة موظفين وأفضل مطعم، وحصل مطار إسطنبول على جائزة أفضل مطار للتسوق في العالم للعائلات.

وفاز مطار طوكيو هانيدا بجائزتى أنظف مطار في العالم، وأفضل مطار محلى، وحصل مطار الملك خالد الدولى في الرياض على جائزة أفضل مطار في العالم بمرافق يمكن الوصول إليها، وحصل مطار تشوبو سنترير الدولى في ناجويا على لقب أفضل مطار إقليمى في العالم، ومطار كوبنهاجن على جائزة أفضل معالجة للهجرة في المطارات في العالم، وكرر مطار زيورخ نجاحه بالفوز بجائزة أفضل معالجة لأمن المطارات في العالم.

وجاءت قائمة أفضل 20 مطارًا في العالم لعام 2022 كالآتى:

مطار حمد الدولى- مطار طوكيو الدولى (هانيدا)- مطار شانغى سنغافورة- مطار ناريتا الدولى- مطار إنتشون الدولى- مطار باريس شارل ديجول- مطار ميونيخ- مطار إسطنبول- مطار زيورخ- مطار كانساى الدولى- مطار هلسنكى فانتا- مطار وسط اليابان الدولى- مطار لندن هيثرو- مطار دبى الدولى- مطار سخيبول أمستردام- مطار مدريد باراخاس- مطار كوبنهاجن- مطار جوانزو بايون الدولى- مطار فيينا الدولي- مطار هونج كونج الدولى.

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