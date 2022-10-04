اتحاد الكرة يعقد اجتماع “خلف الأبواب المغلقة” لحسم آلية الدوري الممتاز وعدد الفرق المشاركة

2022/10/04 | 17:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّر الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقد اجتماعه، مساء اليوم الثلاثاء، خلف الأبواب المغلقة.

وقال مصدر قريب من الاتحاد، إن “اتحاد الكرة أبلغ وسائل الإعلام بأن الاجتماع لن يكون متاحاً للتصريحات الصحفية وسيكون مغلقاً.“.

واضاف المصدر “من المقرر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعه عند الساعة السادسة من مساء اليوم”.

وسيحسم الاتحاد في اجتماع اليوم آلية الدوري الممتاز وعدد الفرق المشاركة فيه.

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