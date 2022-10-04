2022/10/04 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت: الانفاق الحكومي سيتوقف نهاية العام حال عدم إقرار الموازنة

بلاسخارت: المصالح الحزبية تبعد التنمية الوطنية في العراق

بلاسخارت: تشكيل حكومة فاعلة تعد الخطوة الأولى للخروج من الأزمة الحالية

بلاسخارت: الفساد يعد سببا أساسيا للمشكلة في العراق

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