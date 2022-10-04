الفتح يكشف حقيقة الاتفاق على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني

2022/10/04 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، حقيقية الاتفاق على موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم) ان "المعلومات التي تتحدث عن الاتفاق على موعد عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، غير صحيحة، فلا يوجد هكذا اتفاق لغاية الساعة".

وبين ان "القوى السياسية مازالت تنتظر حل الخلاف الكردي – الكردي على مرشح رئاسة الجمهورية حتى تحدد هذه الجلسة، فهذا الخلاف هو من يعرقل حالياً تشكيل الحكومة الجديدة، ونأمل حله خلال الأيام القليلة المقبلة".

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