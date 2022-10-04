ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن: الهجمات الإيرانية انتهاك لسيادة العراق

2022/10/04 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الممثل الدائم للولايات المتحدة، في مجلس الامن كيلي كرافت، ان الهجمات الإيرانية انتهاك لسيادة العراق.

وقال كرافت في كلمة له امام مجلس الامن، ان “الهجمات الإيرانية انتهاك لسيادة العراق”، مبينا “نشجع على عودة العراقيين من مخيم الهول”.

واضاف كرافت “نشجع على تقديم المساعدة للعراق لمواجهة التغيرات المناخية”، مشددا على “نهنئ العراق بيومه الوطني ونثمن قدرة الشعب على مواجهة التحديات”.

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