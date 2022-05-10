الطائر الأخضر يعلن جدول رحلاته لغد الاربعاء

2022/10/04 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، جدول رحلاتها ليوم الاربعاء الموافق.



5/ 10/ 2022.

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