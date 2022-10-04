2022/10/04 | 17:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FuGTmnbhVXE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الامن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الامن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).