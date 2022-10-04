2022/10/04 | 17:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كلمة الدول الاعضاء بمجلس الامن بشأن العراق الثلاثاء 4/10/2022 : مثل...

ظهرت المقالة كلمة الدول الاعضاء بمجلس الامن بشأن العراق..ممثل الهند: الأزمة السياسية تؤثر على العراقيين بشكل مباشر أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة الدول الاعضاء بمجلس الامن بشأن العراق..ممثل الهند: الأزمة السياسية تؤثر على العراقيين بشكل مباشر) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة الدول الاعضاء بمجلس الامن بشأن العراق..ممثل الهند: الأزمة السياسية تؤثر على العراقيين بشكل مباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).