2022/10/04 | 17:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كلمة الممثلة الأممية جينين بلاسخارت في العراق الثلاثاء 4/10/2022 أمام مجلس...

ظهرت المقالة بلاسخارت بشأن احاطتها بمجلس الامن: الطبقة السياسية بالعراق غير قادرة على حسم الأزمة أولاً على المسلة.

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