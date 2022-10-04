2022/10/04 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، الطبقة السياسية بالعراق غير قادرة على حسم الأزمة،فيما بينت ان الخلافات السياسية في العراق آثرت على المواطنين لأنه لا يمكن التكهن بنهايتها.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلاسخارت لمجلس إلامن الدولي: الطبقة السياسية بالعراق غير قادرة على حسم الأزمة المركز الخبري الوطني.

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