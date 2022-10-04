من مجلس الأمن.. بلاسخارت توضح

2022/10/04 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة بعثة الأممي المتحدة "يونامي" لدعم العراق تقدم إحاطة جديدة لمجلس الأمن الدولي

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