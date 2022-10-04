2022/10/04 | 18:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي امتلاك أمينها العام حميد الغزي صفحة على منصة تويتر وأن ما يتم تداوله من صفحة تحمل اسمه مزيفة وإنما يمتلك صفحة وحيدة على منصة فيس بوك وموثقة رسمياً.

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