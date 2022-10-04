وصفته “أفعال طائشة”.. بلاسخارت: القصف “التركي الإيراني” لا يمكن السكوت عليه

2022/10/04 | 18:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت خلال إحاطتها مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، القصف “التركي والإيراني” على اقليم كوردستان بأنه “أفعال طائشة”، ولا يمكن السكوت عنها، فيما تطرقت الى الانتخابات النيابية في الاقليم.

وقالت بلاسخارات خلال كلمة ألقتها أمام مجلس الأمن وبثت على الهواء مباشرة، إنها “حذرت في شهر أيار الماضي من أن القصف التركي والإيراني في اقليم كوردستان يمضي لأن يصبح هو الوضع الطبيعي الجديد في العراق.

وأضافت، “في ظلّ الهجمات الإيرانية التي وقعت الأسبوع الماضي لا يسعني إلا أن أكرر ما قلته يجب أن تتوقف هذه الأفعال الطائشة”، مشددة أنه “لا ينبغي لأي جار أن يتعامل مع العراق وكأنه باحته الخلفية”.

وعن الوضع السياسي في الإقليم، حذرت بلاسخارات من أن “التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح، وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية، ستكون باهظة الثمن”، مضيفة “إن كان ذلك سيحدث، فلن يكون بسبب عدم التحذير منه”.

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