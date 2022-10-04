ابنة وزير يميني وشاب عراقي .. اعلان يفاجئ الكنديين (صورة)

2022/10/04 | 18:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد هادي يعمل كضابط في الشرطة الكندية.

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