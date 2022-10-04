قائد عمليات البصرة: رئيس أركان الجيش وجه من المحافظة بارسال لواء كامل لها لتعزيز القطعات

2022/10/04 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةأكد قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي الماجدي، الثلاثاء، استقرار الوضع الامني في المحافظة بعد استهداف القصور الرئاسية، مبينا ان رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير يارالله قد وجه بارسال تعزيزات لردع أي مجموعة تحاول تقويض الامن في البصرة.وقال الماجدي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير يارالله وجه بأرسال لواء كامل من الجيش الى المحافظة لتعزيز القطعات العسكرية"، مؤكدا ان "اللواء سيصل إلى البصرة في مدة أقصاها الجمعة وسيكون تحت امرته المباشرة لردع أي اعتداء على القانون".

واضاف ان " هناك جهة خارجة عن القانون قصفت القصور الرئاسية حيث يتواجد بها الحشد بصاروخين وقد شرعت القوات المشتركة بملاحقة الفاعلين لمحاسبتهم".وتابع الماجدي "اننا سنضرب بيد من حديد لكل شخص يخل بأمن البصرة وان جميع الجهات طلبت عدم التهاون مع من يدعون الانتماء إليهم ويزعزعون أمن المحافظة"، مشيرا الى ان "هناك تهويلاً اعلامياً حول تدهور الوضع الأمني في البصرة بخلاف الواقع الامني".

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