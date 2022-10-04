قائد عمليات البصرة: رئيس أركان الجيش وجه من المحافظة بارسال لواء كامل لها لتعزيز القطعات

واضاف ان " هناك جهة خارجة عن القانون قصفت القصور الرئاسية حيث يتواجد بها الحشد بصاروخين وقد شرعت القوات المشتركة بملاحقة الفاعلين لمحاسبتهم".وتابع الماجدي "اننا سنضرب بيد من حديد لكل شخص يخل بأمن البصرة وان جميع الجهات طلبت عدم التهاون مع من يدعون الانتماء إليهم ويزعزعون أمن المحافظة"، مشيرا الى ان "هناك تهويلاً اعلامياً حول تدهور الوضع الأمني في البصرة بخلاف الواقع الامني".
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