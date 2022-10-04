2022/10/04 | 18:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذرت ملكة الدنمارك، مارغريت الثانية، بعد إزالة الألقاب الملكية لأربعة من أحفادها الثمانية.لكنها مع ذلك لم تغير رأيها بشأن هذه الخطوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارها أثار "صدمة".. ملكة الدنمارك "آسفة" لتجريدها أحفادها من الألقاب الملكية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارها أثار "صدمة".. ملكة الدنمارك "آسفة" لتجريدها أحفادها من الألقاب الملكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).