2022/10/04 | 18:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مندوب العراق لدى الامم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، اليوم الثلاثاء، ان الجهود ماضية لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب الأساسية.

وقال بحر العلوم في كلمة له امام مجلس الامن، ان “الجهود ماضية لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب الأساسية”، مبينا “تمر علينا هذه الايام الذكرى الثالثة من تظاهرات تشرين عام 2019 السلمية قادها شباب العراق المطالبين بالاصلاح ومحاربة الفساد”.

واضاف بحر العلوم ان “القوات الامنية تعاملت بمهنية عالية في الحفاظ على سلمية التظاهرات وتجنب الصدامات”، موضحا ان ” السعي لإعادة وزارة شؤون المرأة لتعزيز حقوق المرأة”.

وتابع “تعمل المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات على جمع المعلومات وتخصيص جزء من الاموال لهن بقانون الامن الغذائي”، مشددا على “تحرص الاطراف السياسية على اشراك المرأة في الحياة السياسية والحوار الجاري في تشكيل الحكومة والمناصب الوظيفية”.

واكد ان “القصف الإيراني أدى لاستشهاد عراقيين وترويع السكان”، مشددا على انه “نهيب بمجلس الأمن بدعم سيادة العراق وإدانة أي اعتداء خارجي من أي جهة كانت”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل العراق لدى الامم المتحدة: الجهود ماضية لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل العراق لدى الامم المتحدة: الجهود ماضية لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).