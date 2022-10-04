KAPITA   تعلن جمع أكثر من مليون دولار لدعم 6 شركات ناشئة في العراق

2022/10/04 | 19:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت شركة KAPITA المتخصصة يدعم المشاريع الناسئة، أن شبكة الممولين العراقيين للاستثمار ، IAIN ، ساعدت بنجاح في جمع أكثر من مليون دولار من الاستثمارات لستة شركات ناشئة.

تم رفع التمويل من خلال الشبكة إلى مجموعة متنوعة من القطاعات ، بما في ذلك الرعاية الصحية ، والتسليم في نهاية المطاف ، والتجارة الإلكترونية ، والتكنولوجيا الزراعية.

يوضح هذا الإنجاز الهام الشهية المتزايدة للمستثمرين الملاك لدعم الشركات العراقية الناشئة والإمكانات المتزايدة لمنظومة ريادة الأعمال التكنولوجية في العراق.

شبكة المستثمرين الممولين العراقيين هي أول شبكة ملاك في العراق جمعت مجموعة من المستثمرين الملاك المحليين والأجانب لدعم بيئة ريادة الأعمال العراقية.



يتم دعم IAIN من قبل GIZ ، The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.



كما لعب البنك الدولي دورًا مساعدًا تقنيًا في تطوير شبكة المستثمرين الممولين العراقيين (IAIN).

تساعد الشبكة الشركات العراقية الناشئة في صقل رسائلها وإعداد العروض التقديمية وخطط الأعمال للمستثمرين لمعالجة فجوة التمويل الحالية لجولات التمويل الأولية والتمويل الأولي ، وارتفعت أهمية الشبكة للشركات الناشئة والمستثمرين الممولين.

يوفر IAIN بشكل نشط العناية الواجبة ، ونصائح التقييم ، وإعداد العروض التقديمية ، ومهارات العرض ، والتفاوض على الصفقات ، بالإضافة إلى فرصة للشركات الناشئة لتقديم العروض أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

مرة واحدة في الشهر ، تستضيف الشبكة يومًا لتقديم العروض التقديمية ، حيث تقدم الشركات الناشئة أعمالها وتوضح إمكانات نموها للمستثمرين.

ساعدت الشركة ست شركات على زيادة جولات التمويل ؛ طمي ، نخلة ، رازي كير (طبيب بغداد رسميًا) ، هاي إكسبرس ، وأوريسدي.



وتضم الشبكة أيضًا بعض المستثمرين الرئيسيين النشطين في المشهد العراقي ، بما في ذلك شوان طه ، ويازن أبو غلال ، وغرانت فلجنهاور ، من بين آخرين.



في الآونة الأخيرة ، انضم حسين قرغولي ، العضو المنتدب السابق في دويتشه بنك ، إلى الشبكة مع زينب الكفيشي ، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في Invesco ، وجوان ماركيز ، المديرة السابقة في Netflix و Uber.

علق مجاهد ويسي ، الرئيس التنفيذي لشركة KAPITA ، "IAIN هي جزء لا يتجزأ من النظام البيئي العراقي وتلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة الشركات في الحصول على أول فحص لها ؛ نحن في KAPITA نؤمن بقوة بإمكانيات النظام البيئي العراقي والدور الذي يلعبه المستثمرون الملاك في رعاية الأعمال التجارية في المراحل المبكرة ومساعدتهم على الوصول إلى المستوى التالي من النمو ".

وعلق قائلاً: "يسعدنا أيضًا الإعلان عن إطلاق المزيد من المبادرات من قبل الشبكة لدعم الشركات العراقية الناشئة في المستقبل القريب".

حول KAPITA

KAPITA هي شركة تنمية تابعة للقطاع الخاص تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال برامج الاستثمار والبحث والحضانة / التسريع وتطوير السوق.

حول IAIN

أول شبكة ملاك تركز على العراق ومخصصة لمطابقة خبرات ورؤوس أموال المستثمرين الملاك مع الشركات الناشئة الصاعدة في البلاد ، مع الهدف النهائي المتمثل في تطوير بيئة ريادة الأعمال وتنشيط القطاع الخاص في العراق بدعم من GIZ والعالم.



بنك.

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