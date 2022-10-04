2022/10/04 | 19:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

حذرت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، الثلاثاء، من توقف الانفاق الحكومي في العراق في 2023 في حال عدم اقرار موازنة للبلاد.وقالت بلاسخارت في احاطة أمام الأمم المتحدة إن "التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية ستكون باهظة الثمن".وأضافت، أن "الإنفاق الحكومي سيتوقف نهاية العام الجاري في حال عدم إقرار الموازنة"، محذرة من أن "إبقاء المنظومة كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية".وأكدت بلاسخارت أن "كل جهود مكافحة الفساد فشلت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت : اذا لم تقر الموازنة فسيتوقف الانفاق الحكومي نهاية العام الحالي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت : اذا لم تقر الموازنة فسيتوقف الانفاق الحكومي نهاية العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).