2022/10/04 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن الراصد الجوي علي الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن موجة غبارية خفيفة الى متوسطة الكثافة تسيطر على مدن الانبار وكربلاء وهي الآن على مشارف بغداد والنجف.وكتب الموسوي، في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها إيرث نيوز، أن “الموجة الغبارية الخفيفة الى متوسطة الكثافة تسيطر على مدن الانبار وكربلاء المقدسة وهي الان على مشارف […]

ظهرت المقالة عاصفة ترابية تضرب الأنبار وكربلاء.



وتشق طريقها نحو بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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